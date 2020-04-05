1422 معاملة أنجزتها «تخطيط بلدية عجمان» خلال مارس

المصدر: عجمان- البيان

بلغ عدد الخدمات التي أنجزتها إدارة التخطيط والمساحة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، خلال شهر مارس الماضي 1422 معاملة لجميع خدماتها، أبرزها إصدار مخططات المواقع، حيث بلغت 690 مخطط موقع، و732 معاملة لخدمات الرفع المساحي، بينما أنجزت إدارة المباني 430 معاملة خدمة ترخيص المباني، منها 243 معاملة مكتملة.

وقال المهندس محمد أحمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية: بلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها إدارة المباني 1005 معاملات، منها 823 معاملة مكتملة، بينما بلغ إجمالي معاملات خدمة تصنيف المقاولين 204 معاملات، وشملت خدمة فحص عينات ومواد البناء 8259 عينة، وإنجاز 3085 تقريراً، و2670 طلباً، وبلغ عدد الفحوصات 8667 فحصاً.

وتم تنفيذ 21 معاملة ضمن خدمات الخرائط والمخططات المكانية، أما عن خدمات العنونة والترقيم فقد بلغ إجمالي معاملات الشهر 157 معاملة، بالإضافة إلى طلبات تحديث البيانات المكانية، التي بلغت 5 معاملات، ومعاملتين بخدمات تطوير الأنظمة المكانية.