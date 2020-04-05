«تنمية المجتمع» بأبوظبي تتواصل «عن بُعد» مع ممثلي الجاليات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تواصلت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عبر مكالمة «فيديو» مع ممثلي الجاليات في الإمارة، بهدف الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم، وتعزيز التعاون وإرسال رسائل إيجابية تساهم في ترابط المجتمع، والعمل على إشراك كافة شرائح المجتمع، حيث تعنى الدائرة بتنظيم القطاع الغير ربحي في الإمارة والذي يضم الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: لقد حرصنا على التواصل مع جميع وأندية الجاليات، ونسعى في المقام الأول لتعزيز الترابط بيننا والمجتمع من خلال تحقيق الهدف الأساسي لتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، ويأتي تواصلنا الدائم والمستمر مع الجاليات المحلية في الإمارة والتأكد من سلامتهم وذويهم.

وأضاف الظاهري، تشكل مقرات الجاليات منصة مهمة للمقيمين في إمارة أبوظبي، وما لمسناه من تعاون وترابط وحب لهذه الأرض الطيبة يعكس مدى المسؤولية المجتمعية من الجميع بالتقيد واتباع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والهدف من ذلك هو المحافظة على أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وتقدم الظاهري، بجزيل الشكر، لجميع القائمين على مقرات الجاليات على تعاونهم.