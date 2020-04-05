توفير 30 هكتاراً أراضي صالحة للزراعة بالعين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، التي ترأسها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وشركة «بيور هارفست للمزارع الذكية»، الرائدة في مجال الزراعة باستخدام أحدث التقنيات ذات المستوى العالمي في المنطقة، أمس، دخولهما في شراكة استراتيجية في مجالات توفير الأراضي الصالحة للزراعة، وزيادة رأس المال الاستثماري والخدمات الاستشارية، وتسهم الشراكة الجديدة، بتوفير أكثر من 30 هكتاراً من الأراضي في منطقة العين بأبوظبي، على أن يتم استخدامها في عملية التوسع الوشيك لشركة «بيور هارفست للمزارع الذكية»، لتعزيز قدرات الشركة في تطوير حلول توفر بيئات مثالية للمحاصيل الزراعية، بالاعتماد على أحدث التقنيات، ونشرها عبر جميع أنحاء المنطقة، وبموجب الشراكة، ستنضم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى المجلس الاستشاري لشركة «بيور هارفست»، بصفة مستثمر واستشاري في مجال الاستدامة.

التزام

وفي سياق حديثها عن الشراكة، أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، التزام المؤسسة بمواصلة العمل على استكشاف فرص وآفاق جديدة، من شأنها دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن: «مسألة الأمن الغذائي كانت وستبقى من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة، في سعيها لتعزيز استدامة الموارد الحيوية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للأجيال الحالية والمستقبلية، ومن هنا، نؤمن بأن شراكتنا مع «بيور هارفست»، ستسهم في خلق فرص جديدة، تتيح لنا إحداث تحولات إيجابية في حياة جميع سكان الإمارات، من مواطنين ومقيمين، وتضمن لنا العيش في مستقبل أكثر استدامة».

وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، عن فخرها بتقديم الدعم والمشورة لشركة «بيور هارفست»، في إطار توسعها في المرحلة القادمة، قائلةً: «من المثير للإعجاب، رؤية إبداعات وأفكار ملهمة من جانب رواد أعمال محليين، نجحوا في تحويلها إلى مشاريع مبتكرة على أرض الواقع، كما هو الحال مع مشروع زراعة المحاصيل والمنتجات الزراعية عالية الجودة في البيوت الزجاجية».

اهتمام

من جانبها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، التي تحرص على توفير جميع الإمكانات والقدرات، لتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الغذاء الصحي والكافي، وبأسعار مناسبة، وفي جميع الأوقات، وقالت معاليها: «عملنا مع شركائنا على تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تم إطلاقها في عام 2018، لتحقيق عدة أهداف، منها توظيف كافة الجهود، من أجل تعزيز الإنتاج المحلي المستدام في جميع السلاسل الغذائية الرئيسة، ورفع كفاءة نظم الإنتاج المحلي بنسبة 30 %».

تثمين

من جهته، ثمّن سكاي كورتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيور هارفست»، الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، من خلال تقديمها الدعم للمشاريع الناشئة والمبتكرة، التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة معتبراً أنها الخيار الأنسب.