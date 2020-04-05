معالم رئيسة في الدولة تُضيء بالأزرق احتفاءً باليوم العالمي للتوحد

المصدر: دبي - البيان

استجابت مؤسسات وجهات مختلفة على مستوى الدولة لدعوة وزارة تنمية المجتمع بإضاءة المباني والمعالم الرئيسة باللون الأزرق الذي يرمز عالمياً لاضطراب التوحد، احتفاءً باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل كل عام، ويحتفي به العالم هذا العام تحت شعار «الانتقال إلى مرحلة الرُّشد».

وتحرص الوزارة سنوياً على تنظيم مجموعة مبادرات وفعاليات تثقيفية وتوعوية بهذه المناسبة، ومنها إضاءة المعالم السياحية والمباني الحكومية باللون الأزرق، في إطار الجهود المبذولة لدعم أصحاب الهمم ولا سيما ذوي التوحد، ومساندة أسرهم والقائمين على تقديم الرعاية والتأهيل لهم، انطلاقاً من الدور التنموي المجتمعي والتوعوي بهذا الاضطراب، انطلاقاً من قاعدة أن الاهتمام بأصحاب الهمم مسؤولية وطنية وإرادة مجتمعية .

وضمّت قائمة المعالم الرئيسة التي تمت إضاءتها مساء الثاني من أبريل إيذاناً بالاحتفال باليوم العالمي للتوحد، معالم سياحية بارزة، مثل: برواز دبي بالتعاون مع بلدية دبي، وبرج العرب بالتعاون مع مجمع دبي التجاري، وجسر الميدان، وجسر مارينا رقم 5، وجسر القرهود، وجسر التسامح بدبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.

التوحد في سطور

يواجه أطفال اضطراب التوحد تحديات مستمرة في التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوكيات النمطية، وهو ما يتطلب تأهيلهم للتغلب على هذه التحديات.