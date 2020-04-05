وزارة العدل: 7 أنواع للدعوى والإجراءات القانونية مستمرة في المحاكم

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

أصدرت وزارة العدل، تعميماً بشأن قرار المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي رقم 4 لسنة 2020 الخاص بضوابط تنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية، وذلك لمواجهة الظروف الطارئة، حددت فيه 7 أنواع من الدعوى والإجراءات القانونية التي ستستمر المحاكم في النظر فيها وإصدار الأحكام المتعلقة فيها خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» بأن قرار تأجيل نظر الدعاوى والطعون المتداولة أمام المحاكم وغير الصالحة للفصل لمدة شهر، سمح باستمرار المحاكم بنظر قضايا النفقات، والأمور المستعجلة والوقتية، والطلبات الذكية، والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفين والمحبوسين، وذلك بمراعاة آليات تقنيات التقاضي والعمل عن بعد.

ونوهت بأن القرار الذي صدر مؤخراً، استثنى من نطاق تطبيقه القضايا التي لا يستلزم القانون حضور الأطراف فيها أمام محكمة، وقضايا التنفيذ المتعلقة بدعاوى النفقات، والدعاوى العمالية.

وقالت الوزارة في التعميم: إنه نظراً للظروف الطارئة الحالية التي يمر بها العالم والمتعلقة بفيروس كورونا والتي تتطلب اتخاذ إجراءات احترازية.