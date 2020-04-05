رفع الحظر عن صيد البدح بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، واستجابة للظروف الحالية وطلب هيئة البيئةفي أبوظبي، أصدر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2020م، بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2017م، بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي، والذي تم بموجبه إيقاف العمل بالقرار السابق، والسماح بصيد وتسويق أسماك البدح اعتباراً من أمس وحتى الفترة المتبقية من الموسم لهذا العام في إمارة أبوظبي.