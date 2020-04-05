شرطة أبوظبي تحذر من الروابط المشبوهة

المصدر: ابوظبي-البيان

حذرت شرطة أبوظبي من الروابط الوهمية المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني ونشرها أو تداولها للغير.

ودعت الجمهور إلى عدم التعامل مع الرسائل التي تحمل روابط إلكترونية مشبوهة ومجهولة المصدر التي تصل إلى هواتفهم أو عن طريق البريد الإلكتروني خوفا من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تطلب تعبئة البيانات الشخصية لربح جوائز مالية أو للحصول على وظيفة أو ربح بطاقات شحن، وتوهم المستقبل أنها صادرة عن شركات اتصالات أو شركات توظيف أو مؤسسات تجارية أو حتى وزارات أو مؤسسات وطنية وغيرها، وروابط مواقع طيران السفر لإلغاء الحجوزات.