شرطة دبي تستعين بالدوريات الأمنية و"الرادارات" خلال فترة التعقيم وتقييد الحركة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تكثيف التدابير الاحترازية في جميع مناطق إمارة دبي، وتقييد حركة المشاة والمركبات بكافة أنواعها بشكل كامل على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة 8 من مساء اليوم، ويستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية المعلن عنها.

وأكد اللواء كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة القاطنين في الدولة، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات التعقيم في إطار برنامج التعقيم الوطني.

وسوف تتم الاستعانة بالدوريات الأمنية وتقنيات الضبط الإلكترونية "الرادارات والكاميرات المنتشرة" في إمارة دبي لضمان التزام الجميع بإجراءات برنامج التعقيم الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضاف أن خدمات هاتف النجدة 999 ستستمر في تلقي وتقديم الدعم لجميع المكالمات الطارئة، إضافة إلى مركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة، كذلك يمكن استخدام خدمة عين الشرطة ومنصة ecrime للإبلاغ عن أية ظواهر سلبية أو تجاوزات.

وناشد اللواء السويدي جميع المواطنين والمقيمين التكاتف والبقاء في المنازل والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسلامتهم وسلامة أسرهم، والتعاون لتحقيق أهداف الحملة الوطنية.