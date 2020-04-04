طرق دبي: إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة اعتباراً من غد الأحد

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشيًّا مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تكثيف عمليات التعقيم في الإمارة على مدار 24 ساعة لفترة أسبوعين قابلة للتمديد، اعتباراً من مساء اليوم السبت، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز الهيئة المشتركة مع بلدية دبي، ومراكز مزودي الخدمات، اعتباراً من غدٍ الأحد حتى إشعار أخر. ودعت الهيئة المتعاملين لاستخدام المنصات الإلكترونية والذكية والتي تتيح إنجاز معاملتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الهيئة أن توجه دبي المبكر نحو الخيار الرقمي والبيئة الذكية مكنها من تأسيس بنية أساسية قوية تخدم في هذا الإطار، وتعين على تقديم خدمات حكومية عالية الكفاءة والاعتمادية عبر مختلف المنصات الذكية التي تختصر على الجمهور عنصري الجهد والوقت، داعية جميع المتعاملين للاستفادة من تلك الميزة بما يعينهم على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تعاون الجميع من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد وإنجاح الجهود المكثفة المبذولة في إمارة دبي وعلى امتداد دولة الإمارات لتجاوز هذا التحدي الراهن الذي يشترك العالم أجمع في مواجهته ويكثف من إجراءاته للقضاء عليه.