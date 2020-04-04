اقتصادية رأس الخيمة تخالف وتغلق 7 منشآت تجارية لمخالفة الإجراءات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن مخالفة وإغلاق 7 منشآت تجارية في الإمارة لعدم اتباعها الاشتراطات الصحية ورفع أسعار السلع وبيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، على أسواق الإمارة.

وأغلقت الدائرة بقالة لممارستها نشاطاً غير مرخص لها، حيث تقوم ببيع كمامات غير مطابقة للمواصفات، وذلك لضمان حماية المستهلكين من حالات الغش خلال الفترة الحالية، والتي شهدت ارتفاع الطلب على شراء الكمامات من قبل المستهلكين، مؤكدة متابعتها المستمرة وعلى مدار الساعة لكافة الملاحظات الواردة من أفراد المجتمع.

وأكدت الدائرة، عدم التهاون مع حالات الغش التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة خلال الظروف الراهنة، مؤكداً أن فرق التفتيش تقوم بعملها ضمن حملات مفاجئة لرصد تلك الحالات والتجاوزات تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته.