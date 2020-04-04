رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين موزة السويدي وكيلاً لوزارة تنمية المجتمع

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا لسنة 2020 بتعيين سعادة موزة إبراهيم محمد الأكرف السويدي وكيلا لوزارة تنمية المجتمع.

تمتلك سعادة موزة إبراهيم أكثر من 22 عاما من الخبرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بدأتها في دائرة التنمية الاقتصادية و انضمت بعد ذلك إلى حكومة دبي الذكية (حكومة دبي الإلكترونية آنذاك) و صعدت السلم الوظيفي إلى أن شغلت منصب مدير الخدمات الإلكترونية.

و عملت منذ انضمامها إلى هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2009 على مجموعة من المبادرات و البرامج النوعية ليتم تعيينها رئيسا لقطاع تقنية المعلومات في الفترة من 2014 إلى 2017 وفي عام 2018 تم تعيينها رئيس العمليات في قطاع الابتكار و المستقبل في الهيئة.

و تحمل سعادتها شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى دبلوم تنفيذي في الإدارة العامة من كلية لي كوان يو في سنغافورة وهي خريجة برنامج القيادات الشابة في كلية دبي للإدارة الحكومية.