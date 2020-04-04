رفع الحظر عن صيد أسماك البدح في أبوظبي اعتباراً من الغد

المصدر: وام

بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي واستجابةً لطلب الهيئة، أصدر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم /108/ لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم /135/ لسنة 2017 بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي والذي تم بموجبه إيقاف العمل بالقرار السابق والسماح بصيد وتسويق أسماك البدح اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى الفترة المتبقية من الموسم لهذا العام في إمارة أبوظبي.

يأتي القرار لتعزيز توافر السلع الغذائية في السوق المحلي ودعماً لاستدامة قطاع الصيد والعاملين به كما يأتي إيقاف العمل بالقرار للفترة المتبقية من الموسم الحالي مواكبة لتوجهات الدولة الحالية بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواق الدولة.

يشار إلى أن القرار الوزاري بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة ابوظبي والذي صدر في عام 2009 كان يهدف إلى الحفاظ على هذا النوع الهام من الأسماك وضمان استدامتها وزيادة مخزونها في المياه المحلية عبر إتاحة المجال لها للتكاثر بشكل كبير خلال موسم تكاثرها.

وكانت هيئة البيئة - أبوظبي قد رصدت تحسنا في مؤشر قياس متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة من البدح ورفع حالتها من "تعرضها إلى الاستنزاف" إلى "معدلات الاستغلال المستدام" بنسبة تتجاوز 50% وهي النسبة المعتمدة والمستخدمة في الاتفاقيات الدولية لإدارة المصايد السمكية.