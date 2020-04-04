الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وحارا نهاراً، وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً. الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:26 المد الثاني عند الساعة 00:43

الجزر الأول عند الساعة 17:40 الجزر الثاني عند الساعة 34:05

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20 المد الثاني عند 06:08

الجزر الاول عند الساعة 31:13 الجزر الثاني عند الساعة 19 :02

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 23 75 10

دبي 39 24 70 15

الشارقة 38 21 70 15

عجمان 37 20 75 20

أم القيوين 38 21 70 15

رأس الخيمة 38 20 70 15

الفجيرة 33 23 80 25

العين 39 23 55 15

ليوا 40 21 60 10

الرويس 37 22 65 15

السلع 38 23 70 10

دلما 34 22 65 15

طنب الكبرى 32 21 70 20

طنب الصغرى 32 21 70 20

أبو موسى 32 21 70 20