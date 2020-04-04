الصحة: نوصي الجميع بلبس الكمام عند الخروج

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية العاشرة لحكومة الإمارات إلى أن لبس الكمامات ضروري على كافة الجمهور في الفترة الحالية عند الخروج من المنزل، سواءً للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية ، أو الذين لا يعانون منه.

وأوضحت أن المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن لبس الكمام، في الأماكن العامة يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية كالسعال والكحة وغيرها وليس الجميع، وقد وتم بالفعل إتخاذ إجراءات حكومية بهذا الصدد، مثل فرض غرامات على المخالفين، ومع متابعتنا المستمرة ، لكافةالدراسات والأبحاث، وبناءً على التوصيات الدولية، والتي أكدت مؤخراً إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص ، ودون ظهور أية أعراض عليهم، وبالتالي إمكانية نقلهم المرض لأشخاص آخرين.

وحول مواصفات واستراطات الكمامات، قالت الدكتورة فريدة " البعض قد يشير إلى عدم توفرها في بعض منافذ البيع، أو حتى عدم قدرة بعض الفئات على شرائها، هنا نؤكد أن الخيار البديل في حال عدم وجود كمام طبي، هي تغطية الأنف والفم وباستخدام كمامات ورقية ، أو كمامات منزلية الصنع من خام القطن أو القطن المخلوط ، مع التأكد من إعادة غسلها، وهذه الكمامات قد تساهم في تقليل انتشار المرض".