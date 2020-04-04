23 خدمة رقمية تطلقها بلدية عجمان لتعزيز العمل عن بعد

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حزمة جديدة من الخدمات الرقمية بلغ عددها إلى 23 خدمة رقمية من خدمات مركز سعادة المتعاملين على الموقع الرئيسي للدائرة، في إطار تنفيذها للخطة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي الشامل وإنجاز كافة خدماتها رقمياً، وسعياً منها إلى مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين، والتي جاءت بناء لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، دعماً لمبادرتي استمرارية الأعمال والعمل عن بُعد.

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، تحرص الدائرة على سرعة إنجاز المعاملات وتقديمها بسهولة ويسر، لافتا إلى أن الخدمات الرقمية المقدمة عبر الموقع الرسمي للدائرة ستتيح إنجاز الكثير من المعاملات التي تهم قطاعات كبيرة من المجتمع سواء أفراداً أو شركات.

وذكر أن الخدمات المقدمة على الموقع تشمل خدمات رقمية يتم إنجازها بالكامل عبر الموقع الإلكتروني تسمح للمتعاملين بتقديم معاملاتهم وإنهاء الإجراءات عبر الموقع إلكترونياً دون الحاجة إلى للحضور لمقر الدائرة، وبما يتماشى مع إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء والحفاظ على سلامة المتعاملين.

الخدمات الرقمية

وتشمل الخدمات الرقمية الجديدة كلا من طلب البيانات المكانية، وطلب المخططات الجغرافية المكانية، وطلب إصدار تصريح مقاول واستشاري مؤقت، وطلب رفع فئة مقاول واستشاري، وطلب الموافقة على مشروع والتصاريح الخاصة بأعمال المقاولات، وطلب استئجار موقف ثابت، وطلب تعديل عقد سكني أو استثماري أو تجاري، وطلب تصديق عقد سكن عمال جديد وتجديد، والعديد من الخدمات الانشائية.

كما تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني للرسوم لجميع الخدمات، وتوفير خدمة التنبيهات والإشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والربط مع الهوية الرقمية UAE Pass لضمان اتمام المعاملة بشكل صحيح وآمن وبما يتوافق مع جميع المعايير والمقاييس المتعارف عليها.