رئيس فريق الطوارئ والأزمات برأس الخيمة: التكاتف المجتمعي يعكس ثقافتنا الإماراتية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي - قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن التكاتف والوعي المجتمعي في ظل الظروف الراهنة، يعكس الثقافة المجتمعية العالية للشعب الإماراتي، خلال توقيت تقييد الحركة المرورية، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضمن برنامج التعقيم الوطني في كافة طرق وأحياء رأس الخيمة، وسير الآليات والإجراءات في خطوات ومراحل مبشرة بالخير والتي تهدف إلى نشر الأمن والسلامة على نطاق واسع في الامارة.

وأشار خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، بحضور أعضاء الفريق، إلى تحقيق التوافق والتواصل بين جميع الجهات لتوحيد آليات العمل المشتركة وذلك التزاماً بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة، في شأن تطبيق الإجراءات الإحتزارية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة بسبب فيروس كورونا / كوفيد 19.

وأكد النعيمي، ضرورة إقامة وتنفيذ الحملات التفتيشية لمراقبة الالتزام بالنسبة لرفع الأسعار حماية لأفراد المجتمع كلنا اليوم مسؤولون عن الالتزام بالتعليمات الصادرة من قيادتنا الرشيدة، بهدف دعم الجهود التي تكفل تحقيق التدابير الاحترازية ونشر الأمن والسلامة وحماية المجتمع كافة سواء كان من المواطنين أو المقيمين، موجهاً بالوقوف على سير العمل والتصدي لمنع تفشي مرض فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) خلال هذه الفترة العصيبة التي يشهدها العالم كافة، وتسخير كافة الجهود لبحث نقاط القوة والضعف خلال هذه الأزمة، وتحقيق أفضل فرص التحسين التي تدعم مرحلة التعافي، في ختام الاجتماع، أثنى رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، على جهود الفريق المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.