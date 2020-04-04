الإمارات تعلن شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 241 حالة إصابة جديدة وشفاء 17 حالة بـ"كورونا المستجد" المعروف بـ"كوفيد-19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً.

وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي إن العدد المتزايد من الحالات في الإمارات متوقع بعد الفحوصات الاستباقية والمكثفة، والتي تجريها الجهات المختصة على نطاق واسع للكشف عن المصابين والمخالطين.

وطالبت الجمهور بعدم نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة، وعدم استباق الأحداث دون انتظار القرارات الرسمية فيها.

وتابعت : المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن لبس الكمام في الأماكن العامة يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية، وليس الجميع و اليوم نوصي الجميع بلبس الكمام عند الخروج، وذلك بناءً على متابعتنا المستمرة لكافة الدراسات والأبحاث، وبناءً على التوصيات الدولية، والتي أكدت مؤخراً إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص دون ظهور أية أعراض عليهم و الخيار البديل في حال عدم وجود كمام طبي هي تغطية الأنف والفم باستخدام كمامات ورقية، أو كمامات منزلية الصنع من القطن أو القطن المخلوط، مع التأكد من إعادة غسلها..فالوقاية خير من العلاج، فأنا بإرتدائي الكمام أحميك، وأنت بارتدائك الكمام تحميني.

وأكدت د. فريدة: اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني جاء بعد نجاح المراحل الأولى من البرنامج، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.