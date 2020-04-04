1422 معاملة تنجزها ادارة التخطيط والمساحة ببلدية عجمان في مارس

المصدر: عجمان : (البيان)

بلغ عدد الخدمات التي أنجزتها إدارة التخطيط والمساحة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خلال شهر مارس الماضي 1422 معاملة لجميع خدماتها أبرزها إصدار مخططات المواقع حيث بلغت 690 مخطط موقع، و 732معاولة لخدمات الرفع المساحي ، وبينما انجزت إدارة المباني 430 معاملة خدمة ترخيص المباني، منها 243 معاملة مكتملة.

وقال المهندس محمد احمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بلغ اجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها ادارة المباني 1005 معاملات، منها 823 معاملة مكتملة، وبينما بلغ إجمالي معاملات خدمة تصنيف المقاولين 204 معاملة، وشملت خدمة فحص عينات ومواد البناء 8259 عينة، وإنجاز 3085 تقريراً، و 2670 طلباً، وبلغ عدد الفحوصات 8667 فحصاً.

ولفت إلى ان تقرير إدارة نظم المعلومات المكانية، إلى تنفيذ 21 معاملة ضمن خدمات الخرائط و المخططات المكانية، أما عن خدمات العنونة و الترقيم فقد بلغ اجمالي معاملات الشهر 157 معاملة، بالإضافة إلى طلبات تحديث البيانات المكانية، التي بلغت 5 معاملات، ومعاملتان بخدمات تطوير الأنظمة المكانية.

كما أشارت التقارير إلى نسبة إنجاز بعض المشاريع مثل تطوير تقاطع الراشدية الذي بلغ 35%، ونسبة إنشاء طرق في الحليو(المرحلة الثالثة)90 %، أما عن إنشاء طرق في مدينة محمد بن زايد فقد بلغت نسبة الانجاز 32%، وبلغت نسبة إنشاء طرق النعيمية (المرحلة الرابعة)52%، وعن جسر المشاة في شارع الشيخ راشد بن حميد فقد تم إنجاز 98% منه.

واكد المهيري أن الدائرة تعمل ليلاً نهاراً لضمان سير العمل بكفاءة عالية وإنجاز كافة المعاملات باستخدام نظام العمل عن بُعد، وساهمت منظومة الدائرة المتطورة والمتكاملة وتقنياتها الحديثة في إنجاح العمل بسهولة وتأمين صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، كما أن النهج الذي تسير عليه الدائرة ينسجم مع توجيهات رئيس الدائرة، والذي يسعى إلى ضمان تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية وملامسة احتياجات الناس، مؤكداً أن الدائرة لا تدّخر جهداً لضمان تحقيق مصلحة العمل وتلبية كافة احتياجات المتعاملين .