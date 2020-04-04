بلدية الظفرة تواصل عمليات التعقيم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تواصل بلدية منطقة الظفرة، التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، عمليات التعقيم على مستوى مدن المنطقة لليوم السابع على التوالي، ضمن برنامج التعقيم الوطني، وشمل التعقيم جميع الطرق ومناطق التسوق والمحلات التجارية والمماشي والمناطق الصناعية.

وعقَّمت البلدية جميع الحدائق والمباني الإدارية والخدمية التابعة لها والمسالخ بمدن المنطقة، إضافة إلى المركبات القادمة إلى الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي.

ووجَّهت رسائل توعية إلى العاملين والمتعاملين مع مراكز العناية وصالونات التجميل وجميع فئات المجتمع.

وغطَّت عمليات التعقيم 190 موقعاً بمدن منطقة الظفرة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشارك في حملة التعقيم 69 موظفاً من البلدية، و46 دورية تتبع البلدية، إضافة إلى مشاركة 170 عاملاً و84 معدة.

وطبَّقت بلدية منطقة الظفرة نظام العمل عن بعد بنسبة 95%، بهدف تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والأمن المؤسسي.