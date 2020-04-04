مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى يعلن الفائزين بمسابقة أفضل فيديو توعية

المصدر: ‏الشارقة - البيان

أعلن مجلس أولياء أمور الطالبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة أسماء الفائزين في مسابقته الطلابية التربوية التوعوية التي أطلقها مؤخرا بعد التحول إلى التعلم عن بعد لتوجيه الطلبة نحو إطلاق مواد فلمية مصورة تدعو إلى الاستفادة من أوقاتهم في المنازل وعدم الخروج.

وتعد المسابقة هي المبادرة التربوية الأولى من نوعها لتشجيع الطلبة على تقديم التوعية من فيروس كورونا

وتفاعل في المسابقة التي لاقت التجاوب الكبير من كافة المدارس الحكومية والخاصة في المنطقة والتي تقدم اليها 100 طالب وطالبة بعرض موادهم المصورة التي شملت مقاطع توعوية قيمة .

تشجيع

وجرى تنظيم المسابقة وهي في إطار تحفيزي تشجيعي لالزام الطلبة بالبيت تحت مسمى أفضل فيديو توعوي للالتزام بالتعليمات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا وذلك استجابة للتوجيهات الوطنية العليا بأن يكون العمل عن بعد في ظل الظروف الحالية.

واجتمع أعضاء لجنة المسابقة عبر التطبيقات الذكية عن بعد لتقييم الفيديوهات المشاركة واختيار الفائزين وضمت اللجنة علي سيف النداس نائب رئيس مجلس أولياء أمور الطالبة والطالبات بالمنطقة الوسطى وحمّاد راشد المحيان رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات وسهيل سالم الكعبي عضو المجلس والاعلامي عبد الله القايدي من قناة الوسطى من الذيد وضياء عدنان أبو شقير إعلامي وسكرتير بالمجلس.

اطلاع

وتم خلال اللقاء الذكي الاطلاع على الاعمال المقدمة وعددها 100 فيديو تقدم بها الطلبة وجرى تقييم المحتوى وفنيات العرض ليتم إعلان خمسة وعشرين فائزا من قبل الأعمال المقدمة وذلك لتميزها وتمكن الطلبة من تقديم محتويات بشكل جميل ومبدع .

وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة سلامة ناصر بالمركز الأول وحلت العنود الطنيجي بالمركز الثاني وفي المركز الثالث شهد الدحدوح وفي المركز الرابع محمد علي الكتبي وفي المركز الخامس ذياب محمد بن نومه بجانب عشرين آخرين .

وأشاد سيف النداس نائب رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى بالاقبال الكبير من الطلبة في المشاركة بالمسابقة وإعداد فيديوهات تمثل منصات للت