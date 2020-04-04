3200 لتر و281 مركبة لتعقيم شوارع مدينة العين

المصدر: العين – داوود محمد:

أكد مركز أبو ظبي لإدارة النفايات-تدوير-انه تم استخدم حتى الآن قرابة 3200 لتر من المواد المعقمة المعتمدة لتعقيم 65 حوضا ومنطقة في مدينة العين بواسطة 281 مركبة وآلة من الآلات الحديثة المخصصة لعمليات التعقيم.

وأشار الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبو ظبي لإدارة النفايات إلى أن المركز وضمن برنامج التعقيم الوطني لإمارة أبوظبي ،بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين قام بتنفيذ خطة التعقيم التي تستهدف كافة ارجاء المدينةوضواحهيا، وذلك انطلاقا من دوره الرامي إلى وضع كل امكاناته وتسخير كل جهوده لخدمة صحة وسلامة المجتمع من معدات حديثة وآلات وعمال ومهندسين ومشرفين في الميدان ،وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية الخاصة بالحد من الانتشار العالمي للفيروس المستجد كورونا،



وأضاف قام المركز بغسيل وتعقيم الأماكن العامة داخل مدينة العين باستخدام مواد تنظيف وتعقيم معتمدة من الجهات المختصة في الدولة، وتم الانتهاء من تعقيم 65 منطقة حتى الآن تم خلالها استخدام 3200 لتر من المواد المعقمة بواسطة 281 مركبة وآلة . وسوف يتم الاستمرار في عمليات التعقيم وفق البرنامج المحددة.

كما أكد حمد حمود الظاهري، قائد حملة التعقيم الوطنية في مدينة العين، انه وضمن الخطة المعتمدة لعمليات التعقيم اليومية تم الانتهاء مع نهاية عطلة الأسبوع من تنفيذ عدة حملات تعقيم، شملت صناعية العين شرق وغرب، الشارع العام لغاية منطق الصاروج، شارع البريد لغاية المتحف، فيما تولى فريق آخر تعقيم مناطق الشعبيات، شعبية الشيخ خليفة، شعبية المعترض، فيما تولى فرق ثان تعقيم منطقة حديقة الحيوانات، ومراكز توزيع الأغذية، واضافة إلى لتعقيم عدد من المماشي وسط المدينة.