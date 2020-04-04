القرية العالمية ودبي القابضة تعلنان عن الفائز بشقة دبي وورف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن الفائز بالجائزة الكبرى للسحب الذي تم إطلاقه خلال البرنامج الترفيهي للموسم 24.

وسيحصل الفائز على شقة سكنية فخمة في مجمّع دبي وورف المتواجد في واجهة الجداف البحرية "الجداف ووترفرونت" التابعة لدبي القابضة، والتي تقدّر قيمتها بـ 1.4 مليون درهم.

شارك ضيوف القرية العالمية الموسم الماضي إبتداءً من دخول السنة الجديدة في السحب باستخدام تذاكر الدخول التي تبلغ قيمتها 15 درهم وبطاقات "وجهات ترفيهية" . كما تم تسجيل الضيوف من أصحاب باقات كبار الشخصيات تلقائياً في السحب. وجرى السحب في المركز الرئيسي لشبكة الإذاعة العربية بحضور ممثل عن "اقتصادية دبي"، يوم الجمعة 3 أبريل، حيث تم الإعلان عن صاحب الحظ الفائز فايز عواده في السحب. يحمل فايز الجنسية الأردنية ويعيش في الإمارات منذ 30 عاماً، وهو أب لولدين ويعمل في قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذه المناسبة، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "يسعدنا أن نشارك اللحظات السعيدة مع ضيوفنا في سعينا لرسم الإبتسامة على وجوههم في ظل هذه الأوقات الاستثنائية، ونحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع دبي القابضة الذين تعاونوا معنا في منح أحد ضيوفنا الفرصة في ربح شقة فخمة، لتكون عنصر المفاجأة الذي لطالما تميزت به القرية العالمية على مدار مواسمها. كما نشكر فريق العمل في شبكة الإذاعة العربية واقتصادية دبي على تعاونهم معنا لتحقيق ذلك. نتمنى أن نكون قد ساهمنا من خلال مبادرتنا بتحقيق حلم فايز، ونحن على ثقة بأن تبقى هذه اللحظة أسعد ذكرياته".

من جهته قال خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة: "تلعب دبي القابضة دوراً حيوياً في رسم الخارطة المعمارية لإمارة دبي وتقديم أفضل التجارب السياحية منذ تأسيسها قبل 15 سنة. ونحن سعداء بتعاوننا مع القرية العالمية لإطلاق مثل هذا السّحب الأول من نوعه على جائزة كبرى، وتقديم هذه الفرصة المميزة لأحد ضيوفها التي من شأنها أن تغير مجرى حياته بشكل كامل وللأفضل. وأود أن أشكر جميع من شارك في هذا السحب وأن أهنئ الفائز".

وأكمل بدر أنوهي: "نتطلع للترحيب بضيوفنا من جديد في الموسم ال25 الذي يمثل اليوبيل الفضي للقرية العالمية، ليكون علامة فارقة في تاريخ الوجهة ويمنحهم المزيد من الذكريات السعيدة. كما أتوجه، بالنيابة عن فريق عمل القرية العالمية، بالشكر إلى جميع شركائنا والضيوف الذين زارونا ودعمونا في الموسم الرابع والعشرين، آملين للجميع دوام الصحة والعافية خاصة خلال الأسابيع القادمة.