"ديوا" تتيح لمتعامليها الحصول على خدماتها في أي وقت ومن أي مكان

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي متعامليها لاستخدام القنوات الرقمية في إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان، حيث تتوافر جميع خدمات الهيئة عبر العديد من القنوات الرقمية بما فيها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تضع صحة وسلامة المتعاملين والموظفين على رأس قائمة أولوياتها، وحثّ متعاملي الهيئة وأفراد المجتمع على الالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية في الدولة والبقاء في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وإجراء جميع معاملاتهم باستخدام القنوات الذكية، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك بنية تقنية متطورة تمكنها من توفير جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية، وتمكن كذلك موظفي الهيئة من العمل عن بعد بكفاءة تامة بما يضمن استمرارية خدمات الهيئة على نفس المستوى من الكفاءة والاعتمادية بالاستعانة بأحدث التقنيات الذكية.

الاستجابة الذكية

توفر الهيئة خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، وتشمل التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل، وتقليص الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات إلى خطوة واحدة في حال تمكن المتعامل من تشخيص الحالة ذاتياً، وإيجاد الحلول المثلى لمعالجة البلاغات الفنية ومتابعتها وحلها. وبفضل "الاستجابة الذكية"، تمكن 56% من المتعاملين من حل الأعطال بأنفسهم.

قنوات ذكية لأصحاب الهمم

تحرص الهيئة على تسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم إلى المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومركز رعاية المتعاملين وفق معايير حكومة دبي الذكية، وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات المبتكرة والذكية التي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم وتسهيل حصولهم على المعلومات، من بينها خدمة "أشّر" للمحادثة المرئية المباشرة باستخدام لغة الإشارة، والتي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي مركز الاتصال في الهيئة على مدار الساعة، كما توفر الهيئة خدمة المحادثة الكتابية والمرئية "حياك" عبر موقعها الإلكتروني للتواصل مباشرة مع مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة.

دفع الفواتير

إضافة إلى تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني، يمكن للمتعاملين سداد الفواتير عبر القنوات الذكية التابعة لمؤسسة حكومة دبي الذكية بما في ذلك الدفع عبر الهاتف المتحرك (mPay)، وتطبيق دبي الآن (DubaiNow)، وكذلك أجهزة اتصالات للدفع، ومنصة "تيسير" للتحصيل الذكي باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن الخدمات الذكية والإلكترونية للبنوك والمصارف.