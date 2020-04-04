«كهرباء دبي» تتيح لموظفيها خدمة «الإبلاغ الداخلي عن المخالفات»

المصدر: دبي ـ البيان

طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة «الإبلاغ الداخلي عن المخالفات»، لتلقي بلاغات وشكاوى الموظفين حول أي مخالفات أو تصرفات مسيئة، أو أي أعمال/‏ أنشطة غير قانونية قد تضر ببيئة العمل أو سمعة الهيئة.

وحصلت خدمة «الإبلاغ الداخلي عن المخالفات» على المركز الأول ـ الفئة الذهبية في مسابقة «أفكار الولايات المتحدة الأمريكية» الدولية عام 2019. ومن خلال هذه الخدمة تحرص الهيئة على ضمان السرية التامة لهوية مقدم البلاغ، والمحافظة على حقوق ومصالح الهيئة وكافة المعنيين، إلى جانب دعم الحوكمة المؤسسية والمبادئ المعمول بها في الهيئة وفق أعلى درجات الشفافية.

وقد نظمت الهيئة مجموعة من ورش العمل والمبادرات للتعريف بالخدمة المتاحة على منصة «المكتب الذكي» داخلياً، والرد على أسئلة واستفسارات الموظفين وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.

ممارسات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة: «اعتمدت الهيئة أفضل الممارسات التي وضعها البنك الدولي لمزوّدي الكهرباء والمياه في جميع أنحاء العالم، وتشمل اتباع إطار شامل للحوكمة وتطبيق سياسة وميثاق للحوكمة.

وتتبنى الهيئة سياسة حماية تتضمن ثلاثة خطوط دفاعية تكون فيها الإدارة والإشراف الخط الأول؛ والمخاطر والمطابقة والقانونية والحوكمة الخط الثاني؛ بينما يكون الخط الثالث فيها التدقيق الداخلي. وتسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 بأن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة، وشفافة وموثوقة، ومستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وأكد معالي الطاير أن نموذج الحوكمة الذي تعتمده الهيئة بات مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن نموذج الحوكمة في الهيئة يواكب التغييرات العالمية المتسارعة بالاستناد إلى أربع ركائز أساسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة.

وتحرص الهيئة على إشراك الجميع في تعزيز السمعة المؤسسية للهيئة، بما يسهم في محافظتها على مكانتها المرموقة وتميزها في مجال العمل الحكومي المسؤول. وحصلت الهيئة في العام 2019 على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500) للعام الثالث على التوالي، ما يعكس نجاحها في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الفعالة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطة وعمليات الهيئة.