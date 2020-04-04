«إسلامية دبي» تطلق صندوق التضامن المجتمعي ضد «كورونا»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد- 19»، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع.

ويأتي إطلاق الصندوق لتوفير النافذة التي يمكن من خلالها إتاحة الفرصة للراغبين في تأدية مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه المجتمع وبما يعين على توحيد الجهود لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد 19»،، وتحقيقاً لرغبة الجمهور رفع مستوى مساهمة الدعم المجتمعي، للوصول إلى أكبر أثر للمساعدات الإنسانية التي تساند الاحتياجات الطارئة.

من جانبه، أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، أن إطلاق هذا الصندوق يستهدف تلبية الإقبال المجتمعي الكبير من جانب أعداد كبيرة من الراغبين في تقديم إسهامات مادية تعين على التصدي للتحدي الراهن الذي تمر به دولة الإمارات والعالم أجمع.

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، عن تقديم مساهمة أولية في الصندوق بلغت قيمتها 10 ملايين درهم، ستتبعها بمجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته في إنجاح توجهاتها.

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"الشؤون الإسلامية" بدبي تطلق "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19"