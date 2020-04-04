المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصاً على استمرار عملية التعقيم، كما أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.



رعاية

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات، إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأعلنت الوزارة شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108. كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة لمصاب آسيوي بالفيروس يبلغ من العمر 51 عاماً، وكان يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9 حالات.

تعاون

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

برنامج

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصاً على استمرار عملية التعقيم.

وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري، ويأتي القرار أيضاً بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.

ويأتي القرار في أعقاب نجاح المراحل الأولى من البرنامج منذ انطلاقه مساء الخميس 26 مارس الماضي ، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيات، وبدعم وتعاون من مختلف الجهات ومشاركة مئات العاملين والمشرفين والإداريين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وستقوم الجهات المحلية في كل إمارة بوضع خطط التعقيم وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها، حيث ومن المقرر أن يستمر برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي.

وذلك بصورة يومية، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار، مع تقييد الحركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

تعاون

وأكدت الوزارتان أهمية استمرار تعاون الجمهور مع البرنامج لتسهيل عمل الفرق على مختلف الأصعدة، والاستمرار بالالتزام بالساعات المقررة لعمليات التعقيم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية،.

والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الهوية والجنسية والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات، والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.