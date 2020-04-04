«شرطة دبي» تبث رسائل نصية توعوية لمالكي سيارات BMW ومرسيدس

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة الرسائل النصية التوعوية والتنبيهية لسيارات BMW ومرسيدس، والموجهة لخدمة أفراد المجتمع، بحيث تظهر الرسائل بصورة مباشرة على شاشات تلك السيارات.

وأكد العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن إطلاق الخدمة الجديدة جاء تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

مشيداً بتعاون شركتي BMW ومرسيدس وحرصهما على تبني هذه الخدمة لما لها من جوانب إيجابية على أفراد المجتمع من خلال دعمها لحملة #خلك_في _البيت، إلى جانب حرص القيادة على تعزيز شراكاتها مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص واستثمار العلاقات، بما يضمن توفير خدمات لأفراد الجمهور ترقى لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

وأوضح العقيد بن فارس، أن الخدمة يتم تنفيذها عبر إرسال رسائل نصية توعوية وأخرى تنبيهية باللغة الإنجليزية إلى السيارة من مركز القيادة والسيطرة تظهر بصورة مباشرة على شاشات السيارات الخاصة من نوع بي إم دبليو والمرسيدس، وذلك لمطابقتهما للمواصفات الفنية في إدارة مركز القيادة والسيطرة.

وأكد حرص شرطة دبي على إسعاد المجتمع وتوصيل رسالتها التي تعزز حرصها على سلامة وصحة المجتمع.