متطوعون في «مدينتك تناديك» يتفقدون قاطني منطقة نايف

المصدر: دبي ـ البيان

نفذ متطوعون في مبادرة «مدينتك تناديك»، ‏التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة وحضور ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات،‏ عضو ‏المجلس الوطني الاتحادي؛ جولة تفقدية للجاليات الآسيوية المقيمة في منطقة نايف من الملتزمين في منازلهم خلال هذه الفترة، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها حكومتنا الرشيدة بضرورة البقاء في البيوت. واطلع بالهول على سير ‏عمل المتطوعين مطمئناً على سلامتهم وضرورة التباعد فيما بينهم للوصول إلى أفضل النتائج.