مسؤولون في الفجيرة: إنشاء مركز مسح لـ«كورونا» في الإمارة يعكس جاهزية حكومة الإمارات

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

ثمّن مسؤولون في الفجيرة مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مركز مسح لفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في ساحة الرميلة بالفجيرة، لتقديم خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الإمارة والمدن المجاورة.

مشيرين إلى أنها عكست الجاهزية والاستباقية التي تمتعت بها حكومة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لمكافحة الوباء العالمي، وعززت أمن وسلامة الأفراد في المجتمع.

وعبّر اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للجهود العالمية الرامية للتصدي لفيروس «كورونا».

وحرصها البالغ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق أعلى المعايير لضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع، متقدمة على العديد من دول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن وجود مركز متكامل للفحص المجاني يؤكد أن سلامة وصحة أفراد المجتمع على رأس أولويات القيادة الرشيدة.

رعاية

وثمّن محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، مبادرة إنشاء مركز مسح لفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في الإمارة، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات وضعت نصب عينيها سلامة المجتمع بكل فئاته، وتوفير بيئة صحية آمنة.

وذلك ضمن مساعي الدولة للتصدي للفيروس واحتوائه، من خلال استراتيجية رصد وتتبع كل ما هو جديد، وتسخير وحشد كل إمكانات الدولة ومواردها لمكافحة الفيروس وتقليص رقعة انتشاره والحد من آثاره ونتائجه.وقال: علينا جميعاً الالتزام والاستجابة المباشرة للتعليمات الصادرة من أجل التصدي لهذا الوباء ومنع انتشاره، كل الشكر لقيادتنا الرشيدة على الجهود الكبيرة التي تبذلها في مواجهة المرض.

تقدير

وعبّر المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مبادرة إنشاء مركز مسح لفحص فيروس «كورونا»، لمواجهة تداعيات انتشار المرض وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لمختلف شرائح المجتمع وعلى مستوى الدولة.

موضحاً أن إنشاء المركز بأحدث الأجهزة والتقنيات للفحص المجاني لجميع أفراد المجتمع وفقاً لأعلى المعايير العالمية، يعكس حرص القيادة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها في إطار التدابير الوقائية لمكافحة جائحة «كورونا».

جهود

وقال المهندس علي قاسم، مدير مؤسسة الموارد الطبيعية بالفجيرة، إن إنشاء مركز متكامل للفحص المجاني يقدم خدماته وفق أفضل المعايير الصحية، دليل على أن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على العناية والاهتمام بكل فرد على هذه الأرض الطيبة، والسعي إلى المحافظة على صحتهم وسلامتهم وحياتهم، منوهاً بأن كل ما تقوم به الإمارات هو لحماية الدولة وأهلها والمقيمين على أرضها، حيث تبذل قصارى جهدها للوقاية والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.