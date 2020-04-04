«صحة أبوظبي» تُطلق تطبيقاً لمتابعة الأشخاص أثناء الحجر المنزلي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي تطبيقاً جديداً على الهواتف الذكية للـتأكد من التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر، وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر لحمايتهم وحماية المجتمع، وتحقيق فوائد الحجر المنزلي، للحد من انتشار فيروس «كوفيد – 19».

وتسعى الدائرة من خلال تطبيق «ستاي هوم stay home» إلى البقاء على علم بموقع الأشخاص أثناء الحجر المنزلي الإلزامي، وتحديد مواقعهم والتأكد من عدم مخالفة شروط الحجر. وسيحصل كل شخص يطلب منه أن يحجر على نفسه بالمنزل على اسم مستخدم وكلمة مرور ليتمكن من استخدام التطبيق، ويعمل التطبيق على إرسال تنبيهات إلى مرضى الحجر المنزلي، للتحقق من وجودهم ضمن نطاق الحركة المسموح به أثناء فترة الحجر.