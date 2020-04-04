علي النعيمي يشيد بمشاركة فريق إنقاذ الإمارات في التعقيم الوطني

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالمجهود الكبير الذي يقوم به فريق إنقاذ الإمارات في المشاركة ببرنامج التعقيم الوطني، والذي يجسد أهمية العمل التطوعي في تعزيز جهود الجهات الحكومية في التعامل مع هذه الأزمة العالمية والحد من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

خدمات

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة على أن أبناء الإمارات يضربون أروع الأمثلة في خدمة وطنهم والإسهام بجهدهم في البرامج والحملات الوطنية، ما يعكس الروح الوطنية التي يتحلون بها، وقدرتهم على تقديم المساندة للجهات المختصة في كافة المجالات، انطلاقاً من إيمانهم المطلق بضرورة الحفاظ على مكتسبات الوطن ورد جزء من الجميل للقيادة والحكومة الرشيدة، التي لم تتوانَ في أي وقت على السهر على راحة وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

لافتاً إلى أن جهود فرق العمل التطوعي تحظى باحترام وتقدير من قيادتنا الحكيمة التي دائماً ما تشجع على العمل التطوعي باعتباره ركيزة أساسية في دفع مسيرة الدولة نحو حصد الإنجازات وتعزيز الولاء والانتماء لهذه الدولة الحبيبة.

شكر

وأعرب اللواء النعيمي عن شكره وامتنانه لفريق إنقاذ الإمارات، الذي كشف الحس الوطني الكبير لجميع منتسبيه، الذين يقفون وقفة رجل واحد يداً بيد مع إخوانهم في الجهات المشاركة في برنامج التعقيم الوطني الهادف لوقاية أبناء المجتمع والحفاظ على سلامتهم.