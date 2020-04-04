«الشارقة صديقة للطفل» تدعو لمواصلة الرضاعة الطبيعية في ظل «كورونا»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل - بدعم جمعية الإمارات للصحة العامة - حملة توعية تستهدف المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين فيها وكافة أفراد المجتمع المحلي، للتأكيد على ضرورة أن تستمر الأمهات في الرضاعة الطبيعية مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، وذلك في ظل الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وجاءت الحملة، ضمن مشروع الشارقة صديقة للطفل والعائلة، الذي وسع المكتب نطاق عمله مؤخراً بعد أن كان (مشروع الشارقة صديقة للطفل)، في خطوة تهدف إلى تعزيز أثر واستدامة أهداف المشروع على الأطفال ورعايتهم من جميع النواحي بما يشمل التغذية السليمة والصحة العقلية والبدنية والعاطفية.

تعميم

وأوضح المكتب أنه سيعمم هذه الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة له (sharjahbabyfamilyfriendly@)، بحيث يضمن الوصول إلى جميع الأمهات والأسر، إلى جانب إيصال المعلومات والإرشادات الخاصة بالحملة إلى المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء الدولة.

وبيّن المكتب أن الحملة تركز على أهمية الاستمرار في الرضاعة الطبيعية تبعاً لبيان أصدرته منظمة الصحة العالمية، سواء كانت الأم المرضعة مصابة بفيروس «كورونا» أو غير مصابة، مع التأكيد على اتخاذ الأم جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، وخصوصاً أن الدراسات الأولية لم تثبت حتى الآن انتقال الفيروس إلى الرضيع عبر حليب الأم.

شائعات

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «في ظل الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا، تنتشر الشائعات حول طريقة تفادي العدوى، وغالباً ما تكون هذه الشائعات أخطر من الفيروس ذاته على الإنسان، ما يحتم على جميع أفراد المجتمع الحصول على المعلومة من مصادرها المختصة».

وأشارت إلى أن أهمية هذه الحملة تكمن في مواجهة المعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها في ما يخص الرضاعة الطبيعية، بمعلومات دقيقة معتمدة من قبل مصادر موثوق بها وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.

جهود

وأشاد الدكتور سيف درويش، أخصائي طب المجتمع المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة بالجهود التي يبذلها مكتب الشارقة صديقة للطفل في تصحيح المعلومات غير الصحيحة التي قد يؤدي انتشارها واقتناع أبناء المجتمع بها إلى حدوث مضاعفات تؤثر سلباً في صحة الأطفال الرضع، والأمهات، لافتاً إلى أن جمعية الإمارات للصحة العامة تدعم مختلف الجهود والمبادرات المدروسة التي تعزز من سلامة وصحة الأفراد والأسر، وتضمن وقايتهم من أي مخاطر صحية.