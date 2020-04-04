«الهلال الأحمر» يطلق «لبيه يا وطن» بمراكز تسوق رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أطلقت هيئة الهلال الأحمر بفرعها في رأس الخيمة حملة «لبيه يا وطن» لتغطية 20 مركز تسوق في مناطق الإمارة، لتوعية أفراد المجتمع وقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات والقفازات على مرتادي منافذ البيع في المراكز التجارية بالإمارة، بمشاركة 85 متطوعاً تم تقسيمهم على فترات دوام تلك المنافذ.

وأوضح منصور سعيد النقبي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، ضمن الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع الإماراتي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الحملة تضم 85 متطوعاً ومتطوعة من فريق الهلال الأحمر برأس الخيمة، بالتعاون مع الفرق المتخصصة في منافذ البيع بمراكز التسوق، مع تخصيص ممرات للرجال وأخرى للسيدات لقياس درجات الحرارة وتقديم القفازات البلاستيكية ومطهرات التعقيم للأيدي، وتسليم كل مستهلك كمامة قبل الدخول لمنفذ البيع. وأضاف: تشمل الحملة تعقيم عربات التسوق وصناديق التبرعات الخاصة بجمع التبرعات النقدية والعينية التابعة للهيئة.