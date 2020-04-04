رئيس«الطيران المدني» برأس الخيمة يشارك في التعقيم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شارك المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي برأس الخيمة رئيس دائرة الطيران المدني، في تعقيم الطرق والمرافق الحيوية في رأس الخيمة ضمن «برنامج التعقيم الوطني»، للحد من تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة.

وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عن مدى فخره واعتزازه بهذه المشاركة الوطنية، لنشر الأمن والسلامة، ودعم جهود القيادة الرشيدة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكداً أن مساندة الجهود ودعم مبادرات الجهات المختصة في الدولة ضمن برنامج التعقيم الوطني يسهمان في الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وبالتالي رفع مؤشر الشعور بالأمن والأمان.

وأشاد رئيس دائرة الطيران المدني، بتعاون كافة الجهات، والتزام الجمهور بتنفيذ توجيهات الجهات الأمنية والصحية في الدولة، بالبقاء في المنازل، مثمناً هذا الوعي المجتمعي والشعور بالمسؤولية الوطنية من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، متمنياً السلامة للجميع.