الهلال الأحمر يطلق حملة "لبيه يا وطن" بمراكز تسوق رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أطلقت هيئة الهلال الأحمر بفرعها في رأس الخيمة حملة "لبيه يا وطن" لتغطية 20 مركز تسوق في مناطق الإمارة، لتوعية أفراد المجتمع وقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات والقفازات على مرتادي منافذ البيع في المراكز التجارية بالإمارة، بمشاركة 85 متطوعا تم تقسيمهم على فترة دوام تلك المنافذ.

وأوضح منصور سعيد النقبي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، ضمن الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع الإماراتي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الحملة تضم 85 متطوعاً ومتطوعة من فريق الهلال الأحمر برأس الخيمة، بالتعاون مع الفرق المتخصصة في منافذ البيع بمراكز التسوق، مع تخصيص ممرات للرجال وأخرى للسيدات لقياس درجات الحرارة وتقديم القفازات البلاستيكية ومطهرات التعقيم للأيدي وتسليم كل مستهلك كمامة قبل الدخول لمنفذ البيع.

وأضاف: تشمل الحملة تعقيم عربات التسوق وصناديق التبرعات الخاصة بجمع التبرعات المادية والملابس التابعة للهيئة، بهدف ضمان سلامة وصحة المجتمع، لافتاً إلى أن الحملة تنتهي مع إغلاق منافذ البيع أبوابها حسب الوقت المحدد لها تنفيذاً لقرار تقييد الحركة المرورية من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً يومياً.

وأكد النقبي، أهمية دور التطوع في خدمة المجتمع خلال تلك الفترة التي تحتاج لتكاتف جهود جميع أفراد المجتمع مع مؤسسات الدولة، وخاصة البقاء في المنزل خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني لمختلف مناطق الإمارة.