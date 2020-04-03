كهرباء ومياه دبي تتيح لموظفيها خدمة ذكية لـ"الإبلاغ الداخلي عن المخالفات"

المصدر: وام

طورت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة "الإبلاغ الداخلي عن المخالفات" لتلقي بلاغات وشكاوى الموظفين حول أي مخالفات أو تصرفات مسيئة أو أي أعمال/أنشطة غير قانونية قد تضر ببيئة العمل أو سمعة الهيئة.

وكانت خدمة "الإبلاغ الداخلي عن المخالفات" حصلت على المركز الأول - الفئة الذهبية - في مسابقة "أفكار الولايات المتحدة الأمريكية" الدولية عام 2019.

ومن خلال هذه الخدمة تحرص الهيئة على ضمان السرية التامة لهوية مقدم البلاغ والمحافظة على حقوق ومصالح الهيئة وكافة المعنيين إلى جانب دعم الحوكمة المؤسسية والمبادئ المعمول بها في الهيئة وفق أعلى درجات الشفافية.

ونظمت الهيئة مجموعة من ورش العمل والمبادرات للتعريف بالخدمة المتاحة على منصة "المكتب الذكي" داخليا والرد على أسئلة واستفسارات الموظفين وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.. إن الهية تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتلتزم بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي كما تتبنى إجراءات وسياسات واستراتيجيات واضحة تضمن اتباع أساليب الحوكمة الرشيدة والمطابقة للوائح والقوانين المنظمة لعملها بما يدعم جهودها في تحقيق الاستدامة والمرونة في ممارسة الأعمال تنفيذا لرؤية سموه للوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات.

وأضاف ان الهيئة اعتمدت أفضل الممارسات التي وضعها البنك الدولي لمزوّدي الكهرباء والمياه في جميع أنحاء العالم وتشمل اتباع إطار شامل للحوكمة وتطبيق سياسة وميثاق للحوكمة كما تتبنى سياسة حماية تتضمن ثلاثة خطوط دفاعية تكون فيها الإدارة والإشراف الخط الأول؛ والمخاطر والمطابقة والقانونية والحوكمة الخط الثاني؛ بينما يكون الخط الثالث فيها التدقيق الداخلي مشيرا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 بأن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة وشفافة وموثوقة ومستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالميا مستدامة ومبتكرة.

وأكد معالي الطاير أن نموذج الحوكمة الذي تعتمده الهيئة بات مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم.. مشيراً إلى أن نموذج الحوكمة في الهيئة يواكب التغييرات العالمية المتسارعة بالاستناد إلى أربع ركائز أساسية هي "الثقة والمساءلة والشفافية والممارسات العادلة".

وأوضح أن الهيئة تحرص على إشراك الجميع في تعزيز السمعة المؤسسية للهيئة بما يسهم في محافظتها على مكانتها المرموقة وتميزها في مجال العمل الحكومي المسؤول.

يذكر أن الهيئة حصلت عام 2019 على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة "BSi 13500" للعام الثالث على التوالي مما يعكس نجاحها في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الفعالة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها.