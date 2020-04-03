هيئة الهلال الأحمر تطلق حملة "لبيه يا وطن" في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت هيئة الهلال الأحمر بفرعها في منطقة العين مساء أمس حملة "لبيه يا وطن" والتي تُعنى بتوزيع الكمامات والقفازات على مرتادي الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والمراكز التجارية في العين، إضافة إلى تعقيم صناديق التبرعات التابعة للهلال الأحمر وعربات التسوق. وبمشاركة 150 متطوعا.

وجاء إطلاق المبادرة بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تأتي في إطار جهود الدولة للحد من انتشار كورونا وتعزيز التدابير الاحترازية والوقائية من الفيروس.

وقال سالم العامري مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع منطقة العين :"إن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يتابع باهتمام كبير الجهود المبذولة على مستوى الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا".

وأضاف :"يتمثل دورنا في هذه الحملة الوطنية بزيارة الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والمراكز التجارية والقيام ضمن خطة متكاملة ومعززة بالتدابير الوقائية بعمليات تعقيم دقيقة لعربات التسوق وصناديق التبرعات بالمال والملابس وذلك باستخدام مواد تعقيم معتمدة. إضافة إلى توزيع نشرات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه على مرتادي الجمعيات، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم".

منوها إلى نقطة مفادها ضرورة الالتزام بمصلحة الوطن لأنها فرض على كل مواطن، ومقيم على هذه الأرض، وضرورة اتباع التوصيات والتعاليم، وأهمية الشعور بروح المسؤولية.

مشيدا بجهود المتطوعين المشاركين في هذه الحملة، فهم يجسدون على أرض الواقع الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ويؤدون بكل إخلاص واجبهم الوطني السامي.