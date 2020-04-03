50 دورية من«رافد» لتغطية حوادث الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد سالم سعيد المدفع، المدير العام لشركة رافد لحلول المركبات بالشارقة أن نهاية الشهر الجاري سوف يشهد ربط الشركة بالنظام المروري الشامل الاتحادي بالتعاون مع وزارة الداخلية حتى يتم تسجيل رسوم تخطيط الحوادث المرورية على النظام، مشيراً إلى أن هناك 50 دورية لتغطية الحوادث المرورية بالشارقة، 10 من تلك الدوريات صديقة للبيئة وما تبقى مركبات دفع رباعي.

ولفت إلى أن عدد العاملين بالشركة يبلغ 700 موظف، منهم 120 لوحدة الحوادث و100 لخدمة المساعدة على الطريق ونسبة التوطين تبلغ 30 % من جملة العاملين. ونوه بتخطيط 11 ألفاً و602 حادث مروري خلال شهري يناير وفبراير من 2020، إضافة إلى تخطيط الحوادث في المدينة الجامعية والتي بلغت خلال الشهرين الماضيين 117 حادثاً مرورياً.

9 مراكز

وقال إن هناك 9 مراكز لخدمة عملاء رافد منتشرة في الشارقة والشرقية والمنطقة الوسطى بهدف تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، وهناك سعي دائم لرفع نسبة رضا العملاء من خلال استخدام أفضل الطرق وإدخال التحديثات بشكل دائم على الخدمات، ومنذ إنشاء الشركة في 2017 بدأت عملية التطوير والتحديث بإضافة الكثير من الخدمات.

والتي أبرزها خدمة (موتور تشيك) والتي تعمل على تسجيل المركبات من خلال الفحص والتقييم، لتوفير أكثر التقارير شمولية عن حالة المركبة ويتضمن كل تقرير فحوصات مفصلة تشمل حالة الهيكل والطلاء والملحقات المطلية بالكروم وعلامات التلف الناتجة عن الحوادث أو الصدأ أو عيوب المعجون، و خدمة (أوتو إكسبرس) المنشأة المتكاملة لإصلاح السيارات المستوردة والمحلية.

حيث تقدم خدمات إصلاح السيارات وصيانتها بدءاً من إصلاح المكابح وتغيير الزيوت والتشخيص وإصلاح أنابيب مسار العادم، وتوفر حلولاً متكاملة وشاملة، وذلك على يد فريق من الفنيين المعتمدين من معهد جودة خدمات السيارات ومعهد قطاع السيارات.

14 دقيقة

وأضاف المدفع أن تخطيط الحوادث البسيطة لا يعد مخالفة يطبق عليها قانون السير والمرور، بل مثله مثل الرسوم الخدمية الأخرى كرسوم البلدية والدائرة الاقتصادية وخلافهما، ومراعاة للمتعامل يمنح المتسبب في الحادث مهلة 45 يوماً ويتم التواصل معه عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية مع توضيح آلية طريقة الدفع وإمكانية الدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص برافد أو مراكز تحصيل المنتشرة على مختلف مواقع الشارقة أو أفرع الأنصاري للصرافة أو مبنى شركة رافد، مبيناً أنه خلال العام الماضي تلقى مركز الاتصال والتحكم بالشركة 151 ألف مكالمة متنوعة على الرقم المجاني، وزمن الاستجابة للحادث 14 دقيقة.