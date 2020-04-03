مركبات الأجرة لتوصيل السلع في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام )

أعلن «مركز النقل المتكامل» التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع منافذ البيع المعتمدة في الإمارة إطلاق «مبادرة دعم منافذ البيع بمركبات الأجرة» التي يقوم من خلالها المركز بتزويد منافذ البيع المعتمدة مركبات الأجرة لتوصيل السلع والخدمات إلى المنازل بطريقة مباشرة ولجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين انطلاقاً من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية في دعم وخدمة المجتمع ولا سيما في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضح المركز أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال بقائهم في منازلهم وتوصيل السلع والخدمات إليهم .