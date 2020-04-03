الإمارات تنتج 70 صنفاً من الخضار والفاكهة

المصدر: أبوظبي ـ وام

حققت دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، طفرة زراعية مهمة، أسهمت في زيادة عدد الأصناف المنتجة محلياً من الخضار والفاكهة، إلى ما يزيد على 70 صنفاً، تتمتع بمستوى عالٍ من الجودة.

ووفقاً لتقديرات وزارة التغيير المناخي والبيئة، فإن عدد المزارع في دولة الإمارات حتى عام 2018، بلغ 35 ألف مزرعة، أسهمت في تلبية احتياجات الأسواق المحلية، وباتت العديد من المنتجات الزراعية في الدولة، منافساً قوياً للمنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج.

ونجحت المنتجات الزراعية الإماراتية، في تعزيز قدرتها التنافسية مع المنتجات المستوردة، وباتت تلاقي إقبالاً كبيراً من المستهلكين، بفضل مجموعة من العوامل المحفزة التي ساعدت على طرحها بأسعار مناسبة.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالزراعة العضوية، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالمنتجات العضوية، ووفقاً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، فقد تم تسجيل 29 مزرعة عضوية جديدة في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2019، فيما شهدت منتجات المزارع العضوية، زيادة تقدر بنحو 60 % خلال عامي ٢٠١٧ و2٠١٨ الماضيين.