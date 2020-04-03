دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تثمن تعاون دور العبادة لغير المسلمين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تقدمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالشكر لجميع دور العبادة لغير المسلمين على تعاونهم وتفاعلهم الإيجابي مع التعليمات والإرشادات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار التكامل والتكاتف المجتمعي والحرص الوطني من جميع أفراد المجتمع.

وبعث الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، رسالة لجميع دور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، أكد فيها نحن نتابع تفاعلكم الإيجابي مع جهود الحكومة والمجتمع وأشعر بعمق كم أصبحنا مجتمعاً واحداً، نعيش نعمة الله في هذا البلد الطيب، ونشكره عند الرخاء، ونذكره عند المصاعب، ويأخذ بعضنا بأيدي بعض في المحنة فشكراً لكم على هذه المبادرة الطيبة التي أثبتم من خلالها أنكم جزء من أبوظبي.

وأضاف إنني على يقين بأن لكم دوراً كبيراً في توجيه الرعية إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لديهم، وأشعر بالسعادة لرؤية هذه الروح التضامنية بين دور العبادة، وقد لفتتني متابعاتكم لأحوال الرعية، وما توجهونه من رسائل وصلاة ودعاء، وأشعر بتقدير كبير لهذه الجهود في تعزيز قدرة الناس على مواجهة المحنة، واكتشاف الجانب الإيجابي والحيوي منها، وهو ما تهدف إليه قيم الإيمان في الأديان كلها.