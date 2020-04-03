77 % ارتفاعاً في استخدام الخدمات الذكية لـ«الزكاة»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أكد الأمين العام لصندوق الزكاة عبد الله بن عقيدة المهيري، أن نسبة الخدمات المقدمة عبر قنوات الصندوق الرقمية خلال أول أسبوع عمل عن بُعد للفترة من 25 مارس وحتى 31 مارس بلغت 1569 خدمة، منها 77 % عبر التطبيقات الذكية و23 % عبر القنوات الإلكترونية، وإجمالي المعاملات التي قدمت خلال مركز الاتصال كانت 5957 معاملة منها 6 3% عبر القنوات الرقمية و37 % منها عبر القنوات التقليدية (الهاتف والبريد الإلكتروني).

وقال، إن الصندوق سخّر جميع الإمكانات المتاحة في تقديم خدمات متميزة وكفؤة تتيح الاستفادة من خدماته المقدمة عبر القنوات الذكية والإلكترونية بكل الطرق الميسّرة، والتي يقدمها الصندوق على مدار 24 ساعة، عبر مجموعة من البرامج العملية التي تساعد المتعاملين في الاستفادة من الخدمات، وتشمل خدمة دفع الزكاة، وخدمة الفتاوى وحساب الزكاة، وباقة «حاسبة الزكاة» التي تتضمن مجموعة من البرامج التي تسهل على المتعاملين حساب زكاة أموالهم المتنوعة .