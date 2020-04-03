10نصائح تعزز «ترابط العائلة»

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

حدد محور «ترابط العائلة.. لنستغل تواجدنا معاً» الذي تضمنه دليل استثمار طاقات الشباب في المنزل، الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، 10 نصائح يمكن تنفيذها من البيت.

فيما نستطيع من خلالها إنجاز الكثير والاقتراب من طموحاتنا واستغلال أوقاتنا في الاستثمار لمستقبلنا، بينما يعد الدليل إحدى المبادرات الوطنية التسع الرامية إلى رفع جاهزية الشباب الإماراتي، وتعزيز دوره الفعال في التعامل مع الأوبئة والحد من تأثيراتها المجتمعية وكافة مناحي الحياة في الإمارات.

تجمع افتراضي

وتضمنت أولى النصائح العشر «جَمعة الجُمعة الافتراضية، حيث إننا في العام 2020 أصبح لا يوجد شيء يمنعنا من التواصل حتى لو كانت بيننا مسافات كبيرة، ومحاولة عمل "جلسة عائلية بلا هواتف" بحيث يمكننا تخصيص وقت للحديث مع عائلاتنا بدون مقاطعات وتنبيهات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تضمنت ثالثة هذه النصائح، أهمية المساعدة في تنظيف المنزل.

فضلاً عن محاولة التواصل مع شخص لم نتواصل معه منذ شهور، خاصة أنه لا شيء يبعث للنفس السرور، مثل مكالمة اطمئنان من قلب صادق دون مناسبة. وتوصي النصيحة الخامسة بمحاولة "لعب لعبةً مع العائلة" سواء كانت إحدى الألعاب الكلاسيكية، أو الحديثة، فهذه فرصتنا للاستمتاع بأوقاتنا مع عائلاتنا.

وكما يقول أفلاطون بأن "ساعة لعب تعرفك على جوانب كثيرة من شخصية من تشاركه اللعب"، فيما تتطرق النصيحة السادسة إلى أهمية "تدوين احتياجات العائلة المنزلية" ومن ثم طلبها عبر قنوات التسوق الرقمية، وتحدثت النصيحة السابعة عن أهمية أن "تجعل شخصاً يبتسم اليوم"، وأن نكون سبباً لرسم ابتسامة شخصٍ ما، خاصة أننا لن نعرف أبدًا مقدار الفرق الذي يمكن أن نحدثه في حياة هذا الشخص في تلك اللحظة.

مسرح العائلة

وطالبت ثامنة النصائح بإنشاء "مسرح العائلة الإبداعي"، حيث سنفاجأ بالمواهب الدفينة لدينا ولدى أفراد عائلتنا من إلقاء شعر، أو عرض مسرحي، أو عرض كوميدي، أو خطابة، بينما حثت النصيحة التاسعة على أهمية "تعليم صغار العائلة أساسيات الوقاية من فيروس كورونا" من خلال فتح جلسة نقاش معهم وتثقيفهم، والاستماع لأسئلتهم ومخاوفهم، وطالبت عاشرة النصائح الشبابية بأن يتم تخصيص "متحف العائلة الصغير"، من خلال إيجاد ركن بمساعدة العائلة في المنزل ليكون بمثابة متحفنا الصغير، بحيث يمكننا إضافة ذكريات مميزة من طفولة كل فرد من أفراد العائلة، كشهادة إنجاز أو أول زي مدرسي.

قنوات تواصل

ويهدف الدليل إلى استغلال أوقات الشباب على النحو الأمثل، والاستثمار في صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم في تخصصهم وكل مجالات الحياة المتنوعة، واحتراف هواياتهم، واكتساب المعرفة خلال ساعات تواجدهم في المنزل، ويساعدهم على ابتكار حلول وآليات من أجل توظيف تلك المهارات والطاقات في تنفيذ العديد من الأعمال خاصة خلال العمل عن بُعد.