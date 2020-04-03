متطوعون في مبادرة مدينتك تناديك يزورون منطقة نايف

زار متطوعون في مبادرة مدينتك تناديك ‏التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة وحضور ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات،‏ عضو ‏ المجلس الوطني الاتحادي، الجاليات الآسيوية المقيمة في منطقة نايف من الملتزمين في منازلهم خلال هذه الفترة تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها حكومتنا الرشيدة بضرورة البقاء في البيوت.

واطلع بالهول على سير ‏عمل المتطوعين، مطمئنا على سلامتهم و ضرورة التباعد فيما بينهم للوصول إلى أفضل النتائج.

‏و عبر المتطوعون من الجالية الآسيوية عن سعادتهم بخدمة دولة الإمارات التي قدمت لهم الكثير، مبدين سعادتهم بتفقد أحوال أقاربهم وأصدقائهم، وأكدوا على ضرورة التلاحم واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة فيما يخص السلامة والصحة واتباع التعليمات التي تصدر، حيث تقوم الدولة بكل قطاعاتها وأجهزتها بالتعامل مع هذا الطارئ الصحي وتعمل على تقديم الدعم الكامل من الغذاء والدواء باعتبار أمن الجميع أبرز أولوياتها.