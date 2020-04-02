"صحة أبوظبي" تخصص مستشفيي الرحبة والعين لعلاج مرضى كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت دائرة الصحة – أبوظبي أنه التعاون مع "صحة"، تم تخصيص مستشفى الرحبة في أبوظبي، ومستشفى العين في مدينة العين لحالات عزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". كما جرى افتتاح مركز المسح من المركبة في مدينة زايد الرياضية، فيما تعمل دائرة الصحة على افتتاح مراكز أخرى لهذا الغرض.

وأضافت أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وكليفلاند كلينيك في أبوظبي، ومستشفى توام في مدينة العين غير مخصصة للتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولن تستقبل تلك المستشفيات حالات الاشتباه بالفيروس أو مرضى الانفلونزا.

وقالت إن مركز المسح في مدينة زايد الرياضية أجرى الفحوصات اللازمة لنحو 2934 شخصاً منذ افتتاحه حتى نهاية يوم الأربعاء الماضي، بكل دقة وسلامة وأمان، حيث تتخذ كل إجراءات السلامة في المركز للحفاظ على سلامة وصحة المراجعين.