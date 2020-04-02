طقس غائم غداً مع ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 18 85 25

دبي 34 21 85 35

الشارقة 34 18 85 25

عجمان 31 20 85 30

أم القيوين 32 18 85 35

رأس الخيمة 30 18 80 30

الفجيرة 30 20 75 30

العين 36 18 80 20

ليوا 37 17 75 20

الرويس 33 17 80 35

السلع 33 18 85 30

دلما 32 20 85 25

طنب الكبرى 30 21 80 35

طنب الصغرى 30 21 80 35

أبو موسى 30 21 80 35