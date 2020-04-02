" التربية " تحظر دروس التقوية في الأماكن الخاصة و المنازل و مراكز التعليم حتى إشعار آخر

المصدر: وام

حظرت " وزارة التربية و التعليم " حتى إشعار آخر جميع أشكال دروس التقوية التي تقدم للطلبة و الطالبات و مزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفي المنازل.. واستثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بعد.

وقالت " التربية " في قرار أصدرته في هذا الصدد .. إن هذا الإجراء يأتي في إطار إلتزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد / كوفيد- 19 / و التي من شأنها الحفاظ على أمن طلبتنا و سلامتهم وصحتهم بصفة خاصة - الذين هم أغلى ما تملك دولة الإمارات - و بالتالي سلامة المجتمع و أمنه الصحي بوجه عام .

و أكدت الوزارة أن التعليم في دولة الإمارات أولوية تحظى بدعم القيادة الرشيدة التي تتابع سير العملية التعليمية لضمان مستقبل الطلبة و استمرارية التعليم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم بما فيها دولة الإمارات التي تواصل تسابق الزمن لمواجهة كورونا حفاظا على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها و زوارها.