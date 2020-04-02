تعيين عفراء البسطي أميناً عاماً مساعدا للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: وام

أصدر معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي قرار هيئة مكتب المجلس المتضمن تعيين سعادة عفراء البسطي أمينا عاما مساعدا للاتصال البرلماني، في اطار الحرص على دعم الأمانة العامة للمجلس بأفضل الكفاءات الوطنية، حيث تمتلك سعادتها خبرات برلمانية ووظيفية ومهنية كبيرة .

وفازت عفراء البسطي التي كانت عضوا في المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة "2011-2019" على مدى فصلين تشريعيين هما الخامس عشر والسادس عشر، بجائزة " التميز البرلماني" عن فئة " عضو البرلمان" على مستوى العالم العربي لأدائها البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي ..كما كان لها حضورا وأداء برلمانيا لافتا من خلال تمثيل المجلس الوطني الاتحادي في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية فضلا عن عضوية لجان الصداقة البرلمانية.. وشغلت العديد من المناصب على صعيد عمل الاتحاد البرلماني الدولي .. وفي مسيرتها الوظيفية والمهنية تولت مهام القيادة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال..كما لها خبرة في العديد من مواقع العمل الوطني .