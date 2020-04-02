"التعليم والمعرفة" تدعو المدارس الخاصة إلى إعادة رسوم الحافلات وتخفيض الرسوم الدراسية

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

دعت دائرة التعليم والمعرفة، المدارس الخاصة، إلى إعادة رسوم المواصلات للفصل الدراسي الثالث والرسوم الأخرى ذات الصلة إن أمكن، ونصحت بعدم تخفيض أجور المعلمون، حيث قد يصعب على المدرسة الاحتفاظ بهذه الخبرات بعد انقضاء هذه الأزمة، كما نصحت بالتفاوض بين المدرسة والمعلمين في حال كان هناك حاجة ماسة لتخفيض أجورهم وصولاً إلى حلول ترضي الطرفين.

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، في تعميم ارسلته لمدراء المدارس وحصلت "البيان" على نسخة منه، على أهمية التعامل بمهنية خلال الأسابيع القادمة مع استفسارات أولياء الأمور حول الرسوم الدراسية، والالتزام بالتواصل معهم بهدف الحصول على دعمهم وضمان التزامهم بدفع رسوم الفصل الدراسي المقبل، ودعت إلى تخصيص كل مدرسة لموظف للرد على استفسارات أولياء الأمور المتعلقة بالرسوم الدراسية وتلقي المقترحات والشكاوى، وموظف آخر للتواصل معها – الدائرة – حيث ستقوم بمراقبة التطورات خلال الأسابيع القادمة من خلال التواصل المستمر مع المدارس، وطالبت مدراء المدارس إلى المشاركة في استبيان تم ارساله إليهم ليتاح إلى الجهات المسؤولة النظر في الحلول المناسبة لمواجهة أي تحديات يمكن أن تطرأ في الفترة القادمة.

وشددت دائرة التعليم والمعرفة، على أنها تشجع المدارس على توفير بعض التخفيضات على الرسوم الدراسية لأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إمكانية خفض التكاليف التشـغيلية، وبالتالي المســــــاهمة في دعم أولياء الأمور، كما ويمكن خصم هذا التخفيض من الرسـوم الدراســية للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت الدائرة أن بعض أولياء الأمور يواجهون خلال هذه الفترة بعض الصعوبات أو التحديات في سداد الرســــــــــــوم الدراسية في الأوقات المحددة من قبل المدرسة، بسبب فقدانهم لعملهم أو إلزامهم بأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر أو أي أســــــــــباب أخرى خارجة عن إرادتهم؛ يجب مراعاة مثل هذه الحالات وضمان عدم تأثرهم ســـــــلبيا، وعليه نوصي بوضع خطة دفع ميسرة لتسهيل عملية السداد لهؤلاء الأسر والتأكد من جمع كافة الوثائق المتعلقة بظروفهم، ليتسنى لنا دراسة كافة الحلول الممكنة.

ودعت الدائرة المدارس الخاصة إلى التفاوض مع العاملين من غير المعلمين الذين لا تتطلب خدماتهم خلال هذه الفترة، على تخفيض مؤقت للأجور (إذا لزم الأمر) مع مراعــــاة القرار 279/2020 الصادر عن وزارة الموارد البشـــرية والتوطين بخصوص تنظيم عمل القطاع الخاص، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنهم قد يعيلون ويدعمون عائلات أخرى؛ لافته إلى أهمية المحافظة على الممارسات الأخلاقية في الظروف الراهنة.

وشددت على أهمية التواصل الواضح مع أوليــــاء الأمور في مثل هذه الظروف، يعتبر أمرا ضرورياً في مثل هذه الظروف لتعزيز روح التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور، يجب على مديري المدارس إرسال خطاب لأولياء الأمور يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المدرسة لضمان استمرار المسيرة التعليمية للطلبة؛ كما يجب أن يحتوي هذا الخطاب على تذكير بأهم السياســـات المعمول بها والتأكيد على أهمية التضامن معاً خلال هذه المرحلة وما بعدها ويجب ان يتضمن هذا الخطاب أيضاً بيانات الاتصال للموظف المكلف بالرد على استفسارات أولياء الأمور.

وأشارت إلى أنه مع قرار استمرارية الدراسة بنظام التعليم عن بعدـ يجب على المدارس الخاصة إعداد السياسات ووضع الأنظمة اللازمة لضمان تسجيل الحضور اليومي للطلبة والمعلمين طوال فترة التعليم عن بعد، وإجراء الامتحانات وتوزيع الدرجات للعام الدراسي الحال الفصل الأول "بالنسبة للمدارس الآسيوية"، ومتابعة وتقييم أداء الطلبة بصورة مســــــــتمرة ومســـــــــاعدتهم في إنجـــاز مختلف واجباتهم وفروضهم، والاستمرار في توفير المنصات الرقمية التي تمكن كافة أطراف العملية التعليمية من معلمين وطلبة وأولياء أمور من التفاعل والمشاركة.

ولفتت إلى ضرورة أن تضمن الأنظمة والسياسات أيضاً، التأكد من تأهيل جميع المعلمين وضمان حصولهم على التدريب المناسب لتمكينهم من استخدام منصات التعليم المتاحة، وأخذ ملاحظــــــات أوليـــــاء الأمور بعين الاعتبار، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التغلب على المشكلات التي واجهتهم أو قد تواجههم فيما يتعلق بالتعليم عند بعد، بالإضافة إلى التأكد من تقبل وارتياح جميع الطلبة لأسلوب التعليم عن بعد، ووضع أنظمة وسياســات خاصة بمساعدة الطلبة الذين يبدون عدم الارتياح أو يواجهون صعوبات في ذلك.

وطالبت الدائرة المدارس بالتأكد أيضاً من تقبل وارتياح جميع المعلمين لأسلوب التعليم الجديد، ووضع أنظمة وسياسات محددة تساعد من يعاني منهم من ضغوطات العمل أو يشعرون بالقلق خلال هذه الفترة، والتأكد من تقبل وارتياح جميع أولياء الأمور لأسلوب التعليم الجديد، ووضع أنظمة وسياسات محددة تساعد من يعاني منهم من ضغوطات العمل أو يشعرون بالقلق خلال هذه الفترة، والتأكد من تقديم الخدمات المناسبة للطلبة أصحاب الهمم أو أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة ودعم إضافي.