بلدية دبا الفجيرة تصادر 288 كمامة مغشوشة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة أنه تم مصادرة 288 كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، لعدم استيفائها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

وذلك إثر الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، ودعا اليماحي الجمهور إلى الابتعاد عن شراء الكمّامات التي لا تحمل معلومات التصنيع، والتي ظهرت من قبل بعض المستغلين أخيراً، وذلك للحفاظ على سلامة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري.

مشددا بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها في مختلف منافذ البيع من خلال الإتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.